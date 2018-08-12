В США перевернулся школьный автобус - ВИДЕО

В американском штате Нью-Джерси произошла авария, в результате которой перевернулся школьный автобус, в нем находились десятки человек. Об этом сообщает CBS, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что в автобусе находились 42 человека, среди них были как взрослые, так и дети. После аварии их всех доставили в местную больницу. Ни у кого из пострадавших врачи не диагностировали травм, которые могли бы представлять угрозу жизни.

Также в CBS добавили, что из-за аварии были перекрыты несколько полос движения.

Нажмите на видео для просмотра:

