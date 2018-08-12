В США перевернулся школьный автобус - ВИДЕО
12 августа 2018 09:09 285
В американском штате Нью-Джерси произошла авария, в результате которой перевернулся школьный автобус, в нем находились десятки человек. Об этом сообщает CBS, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что в автобусе находились 42 человека, среди них были как взрослые, так и дети. После аварии их всех доставили в местную больницу. Ни у кого из пострадавших врачи не диагностировали травм, которые могли бы представлять угрозу жизни.
Также в CBS добавили, что из-за аварии были перекрыты несколько полос движения.
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