В Перу автобус упал в пропасть, десятки раненых
12 августа 2018 09:45 148
В результате падения в пропасть пассажирского автобуса в Перу погибли по меньшей мере девять человек, десятки получили ранения. Об этом сообщает Canal N, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным телеканала, в результате автокатастрофы 49 человек получили ранения, их состояние не уточняется.
Отмечается, что инцидент произошел в регионе Уануко, где автобус упал с высоты 150 м на дороге между городами Пукальпа и Уануко.
В данный момент неизвестно, что стало причиной инцидента.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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