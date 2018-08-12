В Перу автобус упал в пропасть, десятки раненых

12 августа 2018 09:45

В результате падения в пропасть пассажирского автобуса в Перу погибли по меньшей мере девять человек, десятки получили ранения. Об этом сообщает Canal N, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным телеканала, в результате автокатастрофы 49 человек получили ранения, их состояние не уточняется.

Отмечается, что инцидент произошел в регионе Уануко, где автобус упал с высоты 150 м на дороге между городами Пукальпа и Уануко.

В данный момент неизвестно, что стало причиной инцидента.

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