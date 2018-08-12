Сирийские боевики атаковали российскую авиабазу
Сирийские незаконные вооруженные формирования попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотника. Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон Алексей Цыганков, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"11 августа в темное время суток средствами контроля воздушного пространства авиабазы Хмеймим был обнаружен беспилотный летательный аппарат в ударном снаряжении, запущенный с территории Идлибской зоны деэскалации. Воздушная цель была уничтожена штатными зенитными огневыми средствами на безопасном удалении от авиабазы. Пострадавших и материального ущерба нет", - сказал он.
Российские системы ПВО неоднократно уничтожали беспилотники, которые пытались атаковать авиабазу. Так, прошлый налет на Хмеймим состоялся 9 августа. Также военные отразили атаки с использованием беспилотных аппаратов 28 и 22 июля. Во всех случаях пострадавших также не было.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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