Стрельба в Манчестере, много пострадавших - ВИДЕО

В результате стрельбы в британском городе Манчестере пострадали 10 человек, сообщается на сайте городской полиции.

Отмечается, что некоторые из пострадавших были госпитализированы, состояние нескольких из них оценивается как тяжелое, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В настоящее время полиции неизвестно, кто именно открыл огонь и где сейчас находится стрелок. Детективы проверяют камеры видеонаблюдения и опрашивают свидетелей происшествия. Инцидент произошел в районе Мосс Сайд, где ранее проходил карибский карнавал, и на улицах продолжает оставаться много людей.

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