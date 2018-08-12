Стрельба в Манчестере, много пострадавших - ВИДЕО

12 августа 2018 10:17

В результате стрельбы в британском городе Манчестере пострадали 10 человек, сообщается на сайте городской полиции.

Отмечается, что некоторые из пострадавших были госпитализированы, состояние нескольких из них оценивается как тяжелое, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В настоящее время полиции неизвестно, кто именно открыл огонь и где сейчас находится стрелок. Детективы проверяют камеры видеонаблюдения и опрашивают свидетелей происшествия. Инцидент произошел в районе Мосс Сайд, где ранее проходил карибский карнавал, и на улицах продолжает оставаться много людей.

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Mançesterdə silahlı insident nəticəsində 10 nəfər yaralanıb

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