В Венесуэле создадут спецслужбу для борьбы с террористами из Колумбии

11 августа президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о создании специальной службы для борьбы с терроризмом, который якобы продвигает соседнюю Колумбию по отношению к его стране, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Ранее власти Венесуэлы обвинили бывшего президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса в причастности к организации покушения на Мадуро 4 августа текущего года, напоминает РИА Новости.

Как рассказал Мадуро в эфире государственного телевидения, он попросил у министерства обороны рекомендации для создания новой части службы безопасности, чтобы защититься от колумбийского терроризма.

4 августа во время парада в Каракасе к трибуне, на которой находился Мадуро, направились несколько дронов со взрывчаткой. При покушении на президента были ранены семеро гвардейцев, сам Мадуро не пострадал. Президент Венесуэлы обвинил в организации покушения оппозицию и экс-президента Колумбии Сантоса. Министерство иностранных дел Колумбии отвергает причастность к инциденту.