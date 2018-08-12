В Индонезии разбился самолет, есть жертвы

Восемь человек погибли в результате крушения небольшого самолета на востоке Индонезии, передает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя министерства транспорта.

Ранее сообщалось, что в субботу самолет частной компании Dimonim Air перестал выходить на связь с авиадиспетчерами, когда пролетал над провинцией Папуа. На борту пропавшего лайнера находились два члена экипажа и семь пассажиров, в том числе ребенок, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным агентства, самолет модели PAC750 был обнаружен в воскресенье утром в округе Оксибил провинции Папуа.

"Самолет был обнаружен сегодня утром, восемь погибли и один выжил", - сообщил представитель министерства транспорта Индонезии Бамбанг Эрван (Bambang Ervan).

Агентство отмечает, что крушение самолета - нередкое явление в провинции Папуа из-за ее географического положения. Поисково-спасательное управление округа начало эвакуацию тел погибших.