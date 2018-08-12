Порт Антверпена эвакуировали - ПРИЧИНА

Порт Антверпена эвакуирован в воскресенье утром в результате сильного пожара, охватившего портовый склад, заполненный сульфидом никеля, сообщила телерадиокомпания RTL.

По ее данным, эвакуированы все суда и предприятия в радиусе 1,8 километра от зоны возгорания, над которой наблюдается густое облако токсичного дыма. Он представляет опасность для человека, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По этой причине власти призвали население близлежащей жилой зоны не открывать окна домов, а автомобилистов - не пользоваться системой вентиляции.

Тушение складского помещения площадью 6 тысяч квадратных метров ведется силами нескольких десятков пожарных расчетов.

О причинах возгорания и пострадавших не сообщается.