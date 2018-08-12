Более миллиона сирийцев с 2015 года вернулись в свои дома

С 2015 года более 1,2 миллиона внутренних переселенцев в Сирии вернулись в свои дома, сообщается в информационном бюллетене российского Центра приема, распределения и размещения беженцев, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Всего с 30 сентября 2015 года в свои дома на территории Сирийской Арабской Республики вернулись 1 216 796 внутренних переселенцев", - говорится в документе.

Из них более 364 тысяч женщин и более 620 тысяч детей. Также добавляется, что за прошедшие сутки в Сирию из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Эль-Дабусия" вернулись 64 беженца, 18 женщин и 34 ребенка. Кроме того, свыше 1,7 миллиона сирийцев оценочно изъявили желание вернуться на родину.

Согласно данным, за прошедшие сутки восстановлено 11 жилых домов в Алеппо - два, Хомс - четыре и в Дамаске - пять.

"В настоящее время в 69 населенных пунктах провинций Алеппо, Дамаск, Дейр-эз-Зор, Хама, Хомс ведутся работы по восстановлению и ремонту 52 школ, 23 дошкольных учреждений, 34 хлебопекарен, 33 водонасосных станций, 16 электроподстанций, 17 медицинских учреждений и 293 жилых домов", - добавляется в бюллетене.