В Афганистане в результате нападения талибов погибли более 100 человек

По меньшей мере 103 человека погибли, 133 получили ранения в результате столкновения боевиков радикального движения "Талибан"* с правительственными силами Афганистана в городе Газни, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на представителя медицинской службы.

Ранее сообщалось о 16 погибших и 40 пострадавших, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным телеканала, среди погибших 90 силовиков и 13 мирных жителей. В ходе столкновений боевики "Талибана" также понесли потери.

В пятницу телеканал TOLO News со ссылкой на источники в регионе сообщил, что талибы начали штурм города Газни в центральной части Афганистана. В заявлении талибов говорится, что их отряды с нескольких направлений пытаются войти в город - административный центр одноименной провинции. Автомагистраль Кабул-Газни в связи с ожесточенными столкновениями между правительственными силами и боевиками была перекрыта.