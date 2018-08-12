В Афганистане в результате нападения талибов погибли более 100 человек

12 августа 2018 12:12

По меньшей мере 103 человека погибли, 133 получили ранения в результате столкновения боевиков радикального движения "Талибан"* с правительственными силами Афганистана в городе Газни, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на представителя медицинской службы.

Ранее сообщалось о 16 погибших и 40 пострадавших, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным телеканала, среди погибших 90 силовиков и 13 мирных жителей. В ходе столкновений боевики "Талибана" также понесли потери.

В пятницу телеканал TOLO News со ссылкой на источники в регионе сообщил, что талибы начали штурм города Газни в центральной части Афганистана. В заявлении талибов говорится, что их отряды с нескольких направлений пытаются войти в город - административный центр одноименной провинции. Автомагистраль Кабул-Газни в связи с ожесточенными столкновениями между правительственными силами и боевиками была перекрыта.

По данным агентства Пажвак, также в результате ожесточенных боев ранения получили 25 силовиков и 15 мирных жителей.

Глава полиции города Фарид Ахмад Машал ранее сообщил, что Газни находится под контролем правительственных военных сил Афганистана. По его словам, боевикам "Талибана" не удалось войти в город, но боевые действия продолжаются в нескольких пригородах Газни.


 

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