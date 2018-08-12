В США суд обязал компанию выплатить 289 млн долларов больному раком садовнику

Американский суд присяжных в Сан-Франциско вынес решение по делу Дуэйна Джонсона против компании Monsanto, обязав агрокомпанию выплатить истцу ущерб в размере 289 миллионов долларов. Джонсон, который уже 4 года болеет неходжкинской лимфомой, обвиняет компанию в сокрытии информации об опасности использования средства Roundup для уничтожения сорняков. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

46-летний Джонсон, работавший садовником в школе, длительное время использовал этот химикат для устранения сорняков на территории школы. Как утверждают адвокаты Джонсона, в составе средства есть гербициды, содержащие глифосат. Диагноз Джонсону был поставлен в 2014 году.

Аналогичные иски против компании Monsanto подали и сотни других больных раком. Жалобу Джонсона рассмотрели намного раньше, поскольку ему осталось жить всего несколько месяцев. Представители Monsanto, в свою очередь, отвергают обвинения и заявляют, что гербицид Roundup вполне безопасный для здоровья человека, что доказывает 40-летняя история его применения.

В 2015 году в результате исследования агентство ООН издало отчет об опасности химикатов, в котором утверждается, что глифосат является "вероятно канцерогенным". В то же время Агентство по химикатам и безопасности пищевых продуктов, которое проверяло химическое вещество для Евросоюза, считает вещество безопасным.

Обсуждения суда присяжных продолжались в течение трех дней. В результате Джонсону было присуждено 250 млн долларов по возмещению убытков в виде наказания производителя и 39 млн долларов в виде компенсации убытков.