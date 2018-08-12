Президент Казахстана предложил заключить соглашение о доверии по военной деятельности на Каспии

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, открывая V Каспийский саммит, предложил "пятерке" участвующих в нем стран заключить соглашение о мерах доверия по военной деятельности на Каспии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Отдельного внимания заслуживает тот факт, что сегодня нами будут подписаны шесть важных международных договоров. Предлагаем заключить пятистороннее соглашение о мерах доверия в сфере военной деятельности по Каспию", - отметил Нурсултан Назарбаев.