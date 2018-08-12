В Румынии грузовой поезд сошел с рельсов на мосту

Грузовой поезд, перевозивший топливо, сошел с рельсов на юге Румынии во время проезда по мосту, пострадавших нет, сообщает в воскресенье пресс-служба Национальной компании железных дорог (НКЖД), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Поезд, состоящий из 23 вагонов, перевозил нефтепродукты. Локомотив и шесть вагонов поезда №80315 сошли с рельсов на мосту Кырча", - сказано в сообщении.

В НКЖД отмечают, что поезд перевозил биодизель, поэтому на месте ЧП дежурят пожарные. По данным центра Infotrafic при Генеральном инспекторате полиции Румынии, "пострадавших нет, а железнодорожное движение заблокировано". В частности, продолжить движение не смог пассажирский поезд, который направлялся в соседний уезд.