В Испании "черных" арендодателей ловят благодаря мокрым полотенцам

Власти Испании благодаря сигналам соседей, удивляющихся непомерному числу мокрых полотенец на их балконах, уже не в первый раз штрафуют арендодателей, которые незаконно сдают свою жилплощадь, сообщает Daily Mail.

В соответствии с новыми правилами, введенными в Испании, владельцы домов и квартир, сдающие их в аренду, должны получить специальную лицензию и отчитываться о количестве постояльцев. В противном случае их ждет штраф до 40 тысяч евро, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

За соблюдение запрета отвечают инспекторы, но их не хватает для проверок всех районов. Помогают в борьбе с "черными" арендодателями соседи, часто вычисляющие их по слишком большому числу мокрых полотенец, сушащихся на балконах.