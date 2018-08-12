Россия может расширить взаимодействие по военно-морской линии на Каспии

Россия готова расширить взаимодействие по военно-морской линии с прикаспийскими странами, заявил президент РФ Владимир Путин на саммите прикаспийских государств, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Полагаем важным развивать партнерские связи по военно-морской линии. В частности, осуществлять регулярные взаимные визиты кораблей, расширять практику совместного участия экипажа и судов в различных мероприятиях", - сказал Путин.

По его словам, одним из таких мероприятий может стать "Кубок моря", который проводится в Каспийском регионе в рамках армейских международных игр.