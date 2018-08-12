В Пекине загорелся городской автобус
12 августа 2018 15:22 146
Городской автобус загорелся на юго-западе Пекина в воскресенье, к настоящему моменту известно об одном погибшем, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Как сообщает полиция района Фэнтай, где произошел инцидент, автобус, следующий по рейсу 957, загорелся около 16.00 по местному времени.
На место оперативно прибыли пожарные и полиция, огонь к настоящему моменту потушен.
Причина возгорания пока не установлена. Правоохранительные органы приступили к расследованию.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!