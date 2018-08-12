В Пекине загорелся городской автобус

12 августа 2018 15:22

Городской автобус загорелся на юго-западе Пекина в воскресенье, к настоящему моменту известно об одном погибшем, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает полиция района Фэнтай, где произошел инцидент, автобус, следующий по рейсу 957, загорелся около 16.00 по местному времени.

На место оперативно прибыли пожарные и полиция, огонь к настоящему моменту потушен.

Причина возгорания пока не установлена. Правоохранительные органы приступили к расследованию.

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