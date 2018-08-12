Штрафы от Volkswagen пойдут на развитие электромобилестроения

Отдельные штаты в США намерены использовать на развитие электромобильности средства, полученные от уплаты многомиллиардных штрафов немецким концерном Volkswagen в ходе дизельного скандала. Эти деньги пойдут на замену старого дизельного транспорта, прежде всего школьных и городских автобусов, на более экологичные модели, а также на развитие сети колонок для зарядки электромобилей. Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на немецкую газету Welt am Sonntag.

К настоящему моменту почти все штаты и территории США, а также представители индейских племен подали заявки на получение средств из экологического фонда VW Diesel Emissions Environmental Mitigation Trust, который в свою очередь получил 2,9 миллиарда долларов из штрафов, выплаченных Volkswagen, передает Day.Az.

Как сообщает издание со ссылкой на министерство энергетики США, каждому штату первоначально будет перечислено от 8 до 423 миллионов долларов, 20 штатов получат суммы в размере более 50 миллионов. При этом 22 штата уже представили готовые планы их использования, еще 20 - подготовили проекты планов.