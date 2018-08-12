Россия может упростить визовый режим для граждан Турции

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе поездки в Анкару 13-14 августа обсудит с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу перспективы упрощения режима поездок граждан двух стран, сообщает МИД России, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Россия ввела визовый режим для граждан Турции на фоне охлаждения отношений двух стран в ноябре 2015 года.

"Планируется обсудить перспективы упрощения режима поездок граждан двух стран. Подтверждаем готовность к либерализации визового режима для отдельных категорий турецких граждан", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.