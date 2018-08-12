Роухани оценил российско-иранские отношения

Президент Ирана Хасан Роухани на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Каспийского саммита заявил, что установление стабильности и мира во всем регионе это общая задача, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Очень рад тому факту, что с каждым годом наши двусторонние отношения развиваются только в позитивном поле", - сказал Роухани на встрече с Путиным.

Он напомнил, что недавно Иран официально расширил своё сотрудничество с ЕврАзЭс.

"Это новое событие, которое может способствовать развитию торговли между нашими сторонами", - считает он.

"Другая сфера нашего взаимодействия - борьба с терроризмом, установление стабильности в регионе. Наша общая задача - это установление стабильности и мира во всем регионе, дать безопасность сторонам в этом регионе. Весь мир стал свидетелем того, что при помощи Ирана и РФ сирийская армия смогла сыграть важную роль в деле с терроризмом внутри своей страны", - отметил он.

По словам Роухани, все меры, которые принимают РФ, Иран и Турция помогают установлению мира и безопасности в САР.

"В последние годы у нас два больших успеха. Первое это сотрудничество Ирана и России и других стран в деле достижения договорённости в рамках ядерной сделки, второй успех - сотрудничество РФ, Ирана и Турции в деле установлении мира и безопасности в Сирии", - сказал он.

"Мы настроены на то, что устранять другие препятствия и разрешать другие глобальные проблемы только в рамках диалога", - подчеркнул он.