Во Франции на стройке нашли бомбу времен Второй мировой войны
12 августа 2018 17:31 106
Бомбу времен Второй мировой войны нашли на стройке во французском Руане, сообщает телеканал BFMTV.
Как сообщается, бомба весом 230 килограмм была обнаружена в воскресенье утром в центре города. На время проведения операции по разминированию жители прилегающих районов были эвакуированы, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Мы уничтожили взрывоопасную часть детонатора - чувствительную часть системы взрывателя, которая представляет наибольшую опасность", - заявил глава департамента безопасности Поль Франсуа.
По данным телеканала, на данный момент операция успешно завершилась.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!