Во Франции на стройке нашли бомбу времен Второй мировой войны

Бомбу времен Второй мировой войны нашли на стройке во французском Руане, сообщает телеканал BFMTV.

Как сообщается, бомба весом 230 килограмм была обнаружена в воскресенье утром в центре города. На время проведения операции по разминированию жители прилегающих районов были эвакуированы, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы уничтожили взрывоопасную часть детонатора - чувствительную часть системы взрывателя, которая представляет наибольшую опасность", - заявил глава департамента безопасности Поль Франсуа.

По данным телеканала, на данный момент операция успешно завершилась.