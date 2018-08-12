Во Франции на стройке нашли бомбу времен Второй мировой войны

12 августа 2018 17:31

Бомбу времен Второй мировой войны нашли на стройке во французском Руане, сообщает телеканал BFMTV.

Как сообщается, бомба весом 230 килограмм была обнаружена в воскресенье утром в центре города. На время проведения операции по разминированию жители прилегающих районов были эвакуированы, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы уничтожили взрывоопасную часть детонатора - чувствительную часть системы взрывателя, которая представляет наибольшую опасность", - заявил глава департамента безопасности Поль Франсуа.

По данным телеканала, на данный момент операция успешно завершилась.

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