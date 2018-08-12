В Шанхае отменили более 160 рейсов - ПРИЧИНА

Продолжающиеся ливни из-за приближения тайфуна "Яги" стали причиной отмены 166 рейсов в международном аэропорту китайского мегаполиса Шанхай в воскресенье, свидетельствуют данные воздушной гавани, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По состоянию на 20.00 по местному времени, аэропорт принял 495 рейсов, при этом вылетели 489 самолетов. Некоторые рейсы задержаны, средняя продолжительность задержки составляет от 2 до 4 часов.

Непогода отразилась на расписании нескольких рейсов российской авиакомпании "Аэрофлот", были отменен рейс "Аэрофлота" SU4060 Шанхай-Санья и рейс SU4045 Шанхай-Далянь, два рейса в Москву и один в Харбин вылетели с задержкой. При этом с опозданием приземлился рейс SU208 из Москвы, а рейсы SU4068, SU4057, SU4049 в города Санья, Харбин и Далянь соответственно были отменены.

Четырнадцатый в этом году тайфун "Яги" обрушится на восточное побережье Китая в ночь на понедельник, он уже в значительной степени сказался на погодных условиях в восточных провинциях Чжэцзян, Шаньдун, Фуцзян, Цзянсу. При этом метеорологи ожидают дальнейшего ухудшения погодных условий, поэтому ситуация с отменой рейсов может усугубиться.