Бегунья истекла кровью и выиграла марафон на чемпионате Европы

Белорусская спортсменка Ольга Мазуренок стала первой в марафоне на чемпионате Европы по легкой атлетике, несмотря на кровотечение, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Мазуренок преодолела марафонскую дистанцию за 2 часа 26 минут 22 секунды. Спустя полчаса после начала забега у 29-летней спортсменки началось носовое кровотечение, она воспользовалась влажным полотенцем.

Второе место заняла француженка Клеменс Кальвин, уступив Мазуренок всего шесть секунд. Третье место досталось чешской спортсменке Еве Врабцовой-Нывальтовой.

Чемпионат Европы по легкой атлетике проходит в Берлине с 9 по 12 августа.