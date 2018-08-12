Лавров и Чавушоглу обсудят подготовку саммита по Сирии

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе поездки в Анкару 13-14 августа обсудит со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу подготовку саммита лидеров России, Турции, Германии и Франции по сирийскому урегулированию, сообщает МИД РФ.

"Министры рассмотрят ход подготовки к планируемому в скором времени в Турции четырехстороннему саммиту президентов России, Турции, Германии и Франции по сирийскому урегулированию", - сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Главы ведомств обсудят вопросы стабилизации ситуации в Сирии, а также ближневосточное урегулирование, говорится в сообщении. В нем также сказано, что министры поговорят о ситуации на Ближнем Востоке, в Северной Африке, на Южном Кавказе, Центральной Азии, Украине, в Черноморском регионе.

В июле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что 7 сентября в Стамбуле состоится саммит лидеров Турции, России, Германии и Франции.