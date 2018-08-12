Эрдоган - США: Глупо полагать, что Турция дрогнет из-за валютного курса
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, как Турция ответит на торговую войну, развязанную американскими властями. Слова турецкого лидера приводит агентство "Анадолу", передает Report.
Эрдоган отметил, что Анкара намерена активизировать сотрудничество в рамках новых объединений и союзов. Другой ответной мерой на торговую войну турецкий лидер назвал "поворот к новым рынкам".
При этом Эрдоган предположил, что основная цель развязанной против Анкары торговой войны заключается в "подчинении Турции во всех сферах, от финансов до политики".
Глава государства также добавил, что Турция столкнулась с "коварной политической игрой".
Эрдоган выразил уверенность, что все происки недругов Турции обречены на провал. "То, чего им не удалось достичь с помощью провокаций и переворота, они теперь пытаются осуществить посредством финансов. Это с уверенностью можно назвать экономической войной. Мы вновь столкнулись с политической и коварной игрой. С божьей помощью, мы преодолеем и это. Глупо полагать, что такая страна (как Турция - ред.) может дрогнуть из-за валютного курса",-подчеркнул турецкий лидер.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на ввозимые из Турции сталь и алюминий, что вызвало очередное падение турецкой лиры до исторического минимума.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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