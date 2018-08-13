На Эльбрусе пропал совершавший одиночное восхождение альпинист

13 августа 2018 09:52

Спасатели вышли на поиски альпиниста, который пропал во время одиночного восхождения на Эльбрус, сообщает ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В 06.40 мск в понедельник поступила предварительная информация, что на горе Эльбрус в районе высоты 5600 метров пропал альпинист-одиночка, 1960 года рождения, не зарегистрированный в спасательной службе", - говорится в сообщении.

На поиски альпиниста вышли восемь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России на двух единицах техники. 

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