На Эльбрусе пропал совершавший одиночное восхождение альпинист
13 августа 2018 09:52 228
Спасатели вышли на поиски альпиниста, который пропал во время одиночного восхождения на Эльбрус, сообщает ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"В 06.40 мск в понедельник поступила предварительная информация, что на горе Эльбрус в районе высоты 5600 метров пропал альпинист-одиночка, 1960 года рождения, не зарегистрированный в спасательной службе", - говорится в сообщении.
На поиски альпиниста вышли восемь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России на двух единицах техники.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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