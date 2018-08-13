Во Франции потерпел крушение планер, есть погибшие
В городе Орсьер французского департамента Верхние Альпы потерпел крушение планер. В результате чего погибли два австрийца. Об этом сообщает Le Parisien, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
"Жертвами стали 50-летний мужчина и подросток. Они вылетели с местного аэродрома Саррес-Ла-Бати-Монцалеон", - говорится в сообщении.
Уточняется, что трагедия произошла 12 августа. О случившемся полиции сообщили свидетели. Как заверили местные полицейские, погода в этот день "была хорошей", а потому не могла стать причиной крушения.
Более точные обстоятельства происшествия и личности жертв остаются неизвестными. Прокуратура начала расследование.
Напомним, случаи крушения планеров случаются и в Украине. В 2018 году из-за такого ЧП погиб инструктор Николай Ковальчук, который был многократным чемпионом Украины по планерному спорту и опытным пилотом с многолетним стажем - 10 июня вблизи с. Пустомиты Гощaнського района разбился планер. Кроме Ковальчука, погиб еще один человек.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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