Установленная в лесу камера сняла доказательства существования йети - ВИДЕО
На ютуб-канале Nv Tv, посвящённом доказательствам существования снежного человека, появилось новое видео. Установленная в лесу скрытая камера якобы записала его рёв. С 20-й секунды...
В начале ролика царит полное спокойствие, но спустя какое-то время тишина сменяется криком, который трудно назвать звериным. Ещё спустя несколько секунд непонятное существо начинает приближаться к камере. Это можно понять по звуку шуршащих листьев на земле и хрусту веток, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.
Исследователи, занимающиеся изучением снежного человека, сообщили Daily Star, что эти места славятся легендами о йети. Очевидцы не раз утверждали, что не только слышали непонятные звуки, но и издали видели, как огромное странное существо пробирается сквозь деревья.
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