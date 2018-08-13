Музыкант Николай Носков перенес инсульт

Основатель группы "Парк Горького" Алексей Белов призвал молиться за здоровье музыканта Николая Носкова, который перенес инсульт. Об этом он рассказал в интервью латвийской радиостанции Baltkom, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Коля сейчас очень болен, у него был инсульт. Он находится в таком состоянии... Представляете, что значит пережить инсульт. Мы всех просим молиться о его здоровье и будем стараться делать все, чтобы врачи смогли поставить его на ноги", - сказал Белов.

Николай Носков в марте 2017 года был госпитализирован в тяжелом состоянии в клинический госпиталь "Лапино". Музыкант проходил терапию из-за тромба в шейном отделе. В тот же день пресс-атташе певца Юлия Сажина опровергла появившуюся в прессе информацию о том, что у Носкова случился инсульт.

Николай Носков является пятикратным обладатель премий "Золотой граммофон". Он был участником коллективов "Москва", "Парк Горького", "Гран-при" и "Николай".

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