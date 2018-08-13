Стало известно, когда вновь состоится встреча лидеров Северной и Южной Кореи

Новая встреча лидеров Северной и Южной Кореи состоится в сентябре. Об этой сообщает агентство "Ёнхап" со ссылкой на совместное заявление Сеула и Пхеньяна, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как отмечается, договоренность была достигнута на переговорах на высоком уровне, прошедших на северокорейской стороне демилитаризованной зоны Пханмунджом. Точная дата саммита пока неизвестна.

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