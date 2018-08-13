«Королева соула» Арета Франклин находится при смерти

Американская соул-певица Арета Франклин очень "тяжело больна" и находится при смерти. Об этом пишет The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, Франклин "попрощалась" с близкими в своем доме в Детройте.

Как отмечается, певица более восьми лет борется против рака.

При этом родственники Франклин "призывают" поклонников певицы молится за нее.

В феврале прошлого года сообщалось, что "Королева соула", американская певица Арета Франклин объявила о завершении карьеры.

По ее словам, она не планирует полностью прекращать работу на пенсии.