«Королева соула» Арета Франклин находится при смерти
13 августа 2018 11:12 75
Американская соул-певица Арета Франклин очень "тяжело больна" и находится при смерти. Об этом пишет The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным издания, Франклин "попрощалась" с близкими в своем доме в Детройте.
Как отмечается, певица более восьми лет борется против рака.
При этом родственники Франклин "призывают" поклонников певицы молится за нее.
В феврале прошлого года сообщалось, что "Королева соула", американская певица Арета Франклин объявила о завершении карьеры.
По ее словам, она не планирует полностью прекращать работу на пенсии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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