Видео с крысой, в которой проросло растение, удивило пользователей Сети - ВИДЕО

В Сети набирает просмотры видео с живой крысой, из которой проросло растение. Кадры были опубликованы на портале "Я плакал".

Как сказано в подписи, ролик был снят в Индии. Фермер увидел необычного грызуна и заснял его на видео. Из нее растут соевые бобы - предполагается, что семена каким-то образом попали в рану крысы и проросли в ней, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Фермер также вспомнил, что посеял соевые бобы всего за сорок дней до того, как увидел грызуна. Мужчина показал животное знакомым.

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