Жесткая посадка вертолета в Таджикистане, есть погибшие

Экипаж вертолета, совершившего жесткую посадку в горах Восточного Таджикистана, погиб. Об этом рассказал РИА Новости источник в туристической компании, передает Day.Az.

"Среди погибших есть и альпинисты, точное число которых не известно", - сказал он.

По его словам, среди 13 альпинистов, находившихся в вертолете, большинство - россияне.

Власти Таджикистана эту информацию пока не подтверждают. Вертолет вывозил 13 альпинистов из базового лагеря на леднике Фортамбек.

В российском посольстве отметили, что отслеживают ситуацию с вертолетом и ждут точной информации от властей Таджикистана.

Накануне вертолет Ми-8, принадлежащий Нацгвардии Таджикистана, совершил жесткую посадку сразу после того, как поднялся из лагеря, расположенного на высоте 4,2 тысячи метров. Альпинисты возвращались в базовый лагерь в низовьях ледника Фортамбек после восхождения на пик Исмоили Сомони. По данным СМИ, кроме россиян в группе были граждане Белоруссии и Испании.

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