ДТП автобуса с болельщиками "Барселоны", есть погибшие и раненные

13 августа 2018 12:17

В Эквадоре произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие с участие болельщиков местного футбольного клуба "Барселона". 

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, инцидент произошел в воскресенье, когда болельщики возвращались на автобусе из Куэнки в Гуаякиль, где "Барселона" провела выездную игру чемпионата страны. В результате ДТП 12 человек погибли и 30 ранены.

На домашнем стадионе "Барселоны" в Гуаякиле будет установлена временная часовня, где все желающие смогут отдать дань памяти погибшим.

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