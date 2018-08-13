ДТП автобуса с болельщиками "Барселоны", есть погибшие и раненные
13 августа 2018 12:17 163
В Эквадоре произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие с участие болельщиков местного футбольного клуба "Барселона".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, инцидент произошел в воскресенье, когда болельщики возвращались на автобусе из Куэнки в Гуаякиль, где "Барселона" провела выездную игру чемпионата страны. В результате ДТП 12 человек погибли и 30 ранены.
На домашнем стадионе "Барселоны" в Гуаякиле будет установлена временная часовня, где все желающие смогут отдать дань памяти погибшим.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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