Камеры сняли момент убийства чемпиона Узбекистана по ММА - ВИДЕО

Убийство чемпиона Узбекистана по ММА Джамшида Кенжаева в ночном клубе "Аурум 898" в Ташкенте сняли камеры видеонаблюдения. Кадры с места происшествия опубликованы в Сети, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

На кадрах ролика можно отследить всё - от момента, когда разгорелся конфликт, до самого убийства - спортсмену вонзили нож в грудь.

Также видно, что на чемпиона ММА и товарища, который пытался заступиться за него, напало сразу 8-10 человек. Мужчин после словесной перепалки повалили на землю, затем начали избивать - сначала ногами, затем битами и стулом.

Потом один из участников потасовки выхватил нож у спортсмена и нанёс им несколько ударов в грудь.

Напомним, 25-летнего Джамшида Кенжаева зарезали его собственным ножом в ночь на 9 августа охранники ночного клуба. Конфликт возник из-за того, что спортсмен пытался пронести оружие в заведение, а его не пустили.

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