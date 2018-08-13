В Армении протестуют торговцы

13 августа 2018 12:05

В Арташате с утра 13 августа проходит акция протеста торговцев. Последние недовольны работой представителей налогового органа, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Они весь город терроризируют. По 13-14 человек проводят проверки. Магазины, имеющие товар на сумму в 300 тыс. драмов, штрафуют в размере 500-600 тыс. драмов. По поручению приходят для проверки контрольно-кассовых аппаратов, а когда нарушений не находят, начинают проверять работников, уже без поручения. Лишь бы проверить", - сказал один из торговцев.

На встречу с протестующими прибыл глава Комитета государственных доходов Армении Давид Ананян, который  пообещал вышедшим на акцию протеста торговцам провести служебное расследование.
 
"Я вижу основания для проведения служебного расследования. Мы его проведем и примем соответствующее решение. А до этого я попрошу, чтоб было облегчено администрирование. Спокойно идите, работайте в своих магазинах. При надобности звоните мне или господину Машадяну", - заявил Ананян на встрече с протестующими, заверив при этом, что в сентябре в Налоговый кодекс будут внесены соответствующие изменения, после чего многие вопросы быстро утрясутся.
 
После встречи с торговцами глава КГД Армении пригласил нескольких протестующих на отдельную встречу для детального обсуждения сложившейся ситуации.  Встреча проходит без участия представителей СМИ.

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