Пользователей Сети насмешил владелец холодильника - ВИДЕО

Пользователей Сети развеселил видеоролик, на котором мужчина вручную тащит огромный холодильник по улице, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Отмечается, что ролик был снят 13 августа в Елабуге, на улице Тази Гиззата.

Мужчина невозмутимо тащит холодильник по асфальту, не обращая внимания на скрежет.

"Судя по звуку, ещё рабочий", - комментируют видео пользователи паблика.

"Ну чё вы сразу... На скупку тащит. Может, купил в магазине, на доставке сэкономил", - шутит еще один зритель.

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