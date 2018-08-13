Львы выходили сородича, попавшего в капкан

Мы привыкли считать, что дружбы среди животных не бывает, и в дикой природе царит лишь закон выживания. Однако у каждого правила есть свое исключение. Это подтверждает история молодого льва из Танзании.

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, вместе со своим прайдом он обитает в парке Микуми. Будучи детенышем, он попал в браконьерский капкан, очевидно, поставленный на антилопу импалу. Львенок вырвался с металлическим ошейником на шее.

Со временем он начал причинять ему ужасную боль, зверь не мог охотиться и слабел. Но остальные львы в прайде, вместо того, чтобы убить нежизнеспособного самца, приносили ему часть добычи.

Работники заповедника пытались отследить хищника, чтобы освободить его от железной петли, но попытки оказались безуспешными. Лишь в августе 2015 года удалось найти умирающего льва. Его сородичи яростно его защищали, их пришлось отгонять. Чтобы провести операцию, льва усыпили, и потом сняли страшный ошейник.

С залеченными ранами он остался в своем прайде. Сейчас он выглядит совсем здоровым, у него отрастает нормальная грива, и узнать его можно лишь по шрамам на шее.

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