Знак Бэтмена хотят поместить на карту Турции

В Сети активно подписывают петицию, которая призывает изменить границы турецкой провинции Батман.

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, принадлежит эта весьма необычная идея Кемалю Атакану Кюрджа. Составив документ, он пояснил, что уверен в необходимости глобальных изменений в Батмане. Чтобы было от чего оттолкнуться, оригинал заявил, что можно начать хотя бы с границ провинции, название которой напоминает о герое популярных комиксов, Бэтмене.

Пользователи с удовольствием поддержали идею Кемаля о том, чтобы придать границам провинции очертания знака Бэтмена. Количество подписей и комментариев растет буквально с каждым часом и перевалило уже за 20 тысяч.

Рассчитывают ли люди, подписавшие необычную петицию, на то, что их требование и в самом деле может воплотиться в жизнь, или просто веселятся (документ и в самом деле выглядит шуткой), сказать с уверенностью трудно. Но в числе прочих комментариев есть и предложения не мелочиться и переименовать Батман в знаменитый Готэм.

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