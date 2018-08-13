Пьяный машинист пустил под откос грузовой поезд с биотопливом - ВИДЕО

В Румынии с моста рухнул грузовой поезд с биотопливом из-за ошибки машиниста.

Машинист состава проигнорировал красный сигнал светофора на виадуке Кырча в районе города Крайова. Поезд выехал на пути, закрытые на капитальный ремонт. С рельсов сошли локомотив и шесть цистерн, в результате аварии никто не пострадал, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На месте катастрофы произошел разлив топлива.

Согласно информации местной полиции, машинист грузового состава был пьян. Тест показал наличие 0,72 мг/л в выдыхаемом воздухе, передает издание "Медиафакс".

По факту крушения поезда заведено уголовное дело, машинисту грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

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