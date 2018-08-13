Полет F-35 в режиме "третьего дня войны" попал на камеры - ВИДЕО

13 августа 2018 14:41

Истребитель пятого поколения ВВС ФРГ F-35A Lightning II совершил полет в режиме "третьего дня войны" в районе гор Сьерра-Невада в Калифорнии. Видео было опубликовано очевидцами на Youtube, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На кадрах истребитель несет на внешних пилонах четыре управляемые авиационные бомбы GBU-12, две ракеты "воздух-воздух". 

Полет произошел 26 июля 2018 года. 

Режим "третьего дня войны" предполагает размещение оружия на внешней стороне истребителя, в отличие от режима малой заметности, когда оружие располагается внутри машины.

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Нажмите на видео для просмотра:
Полет F-35 в режиме

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