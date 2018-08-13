В Турции арестован еще один обвиняемый по делу российского посла Карлова
13 августа 2018 15:07 207
Турецкий суд арестовал еще одного фигуранта дела об убийстве посла России в Анкаре Андрея Карлова.
Об этом сообщает агентство "Анадолу", передает Day.Az со ссылкой на Report.
Под стражу взята Айше Согут, супруга одного из контактных лиц непосредственного убийцы Карлова Мевлюта Мерта Алтынташа.
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