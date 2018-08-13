Шпиц стал звездой соцсетей из-за сходства с медведем - ФОТО

Этого очаровательного померанского шпица зовут Бертрам. Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, благодаря удивительному сходству с медвежонком Паддингтоном, героем произведения Майкла Бонда, Бертрам стал звездой соцсетей. Однако жизнь щенка начиналась с испытаний.

Иногда заводчики отказываются даже от здоровых щенков, если он не вписывается в определенные стандарты породы. Так случилось и с этим очаровательным померанцем. Он оказался очень крупным для своих пяти месяцев и заводчик отдал его в приют, так как был не уверен, что сможет его продать. На сайте приюта малышку увидела американка Кэти Грейсон и буквально влюбилась в щенка с первого взгляда.

Она дала ему имя и привезла домой, в Нью-Йорк, где владеет картинной галереей. Щенок оказался спокойным, но любознательным и просто покорил посетителей галереи, где стал местной знаменитостью. Люди начали приходить, чтобы просто посмотреть на него. Тогда хозяйка завела ему страницу в Инстаграме и стала устраивать тематические фотосессии.

Сейчас у померанца 177 тысяч подписчиков. Бесспорно, он является одним из самых популярных псов в интернете.

Кэти счастлива, что ее пес приносит столько радости. Она уверена, что интернет создан для милых питомцев, ведь людям нужно противоядие от негатива в Сети.

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