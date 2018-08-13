Исламабад раскритиковал санкции США против Турции

МИД Пакистана раскритиковал санкции США против Турции, передает Day.Az со ссылкой на агентство "Анадолу".

"Турция является важной составляющей и двигателем мировой экономики. Народ и правительство Пакистана в очередной раз заявляют о своей поддержке Турции в ее стремлении к миру и процветанию. Исламабад будет всегда находиться рядом с Анкарой для достижения этих общих целей", - говорится в заявлении МИД Пакистана.

В заявлении отмечается, что Пакистан выступает против односторонних санкций в отношении любой страны, так как проблемы необходимо решать путем диалога и доброй воли.

"Любые шаги и действия, предпринятые в неправильном направлении, не только нанесут ущерб миру и стабильности, но и способны завести в тупик", - говорится в заявлении.

В документе подчеркивается, что Турция играет важную роль в обеспечении регионального мира и стабильности. Пакистан высоко оценивает усилия Турции в этом направлении.

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