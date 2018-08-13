Детский тренер спас пассажиров горевшего автобуса, но потерял деньги - ВИДЕО

Житель Казахстана Ержан Амарханов совершил геройский поступок, вызволив из горящего междугороднего автобуса пассажиров, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Однако 37-летний детский тренер лишился крупной суммы денег, сгоревшей в автобусе.

Автобус Семипалатинск - Новосибирск загорелся ночью в Алтайском крае, когда все пассажиры спали. Проснувшийся Ержан первым закричал "Горим" и помог пассажирам выбраться из объятого пламенем автобуса.

Однако его деньги, как и вещи других пассажиров, уничтожил огонь.

Владелец компании обещал возместить ущерб пассажирам, только если деньги были задекларированы, передает "КП".

"Конечно, сумма не была задекларована! Там таможенник зашел в автобус на пять минут и вышел! Я могу предоставить чек, записи с камер, что эту сумму получил в обменнике в Казахстане. Там, наверное, и видео есть, должно было сохраниться", - негодует казахстанец.

По его словам, он не может уехать обратно в Казахстан, потому что у него сгорели документы.

Пока сотрудники миграционной службы помогли Ержану получить справку, чтобы добраться до консульства в Омске для оформления новых документов.

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