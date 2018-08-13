В США засняли необычные облака - ВИДЕО

13 августа 2018 16:47

В США засняли необычные облака, напоминающие гигантскую волну. На видеозапись обратили внимание пользователи портала Reddit.

В комментариях отметили, что видео было снято в небольшом городе Анна в южной части Иллинойса. "Беги", - в шутку посоветовал автору видео один из пользователей, передает Day.Az со ссылкой на tengrinews.kz.

"Я бы начал молиться, хоть и неверующий", - поддержал его другой.

"Нет, это определенно цунами", - поразился еще один комментатор.

Некоторые пользователи при виде облаков вспомнили фильм "Мгла" по повести Стивена Кинга. По поводу природы необычного явления пользователи не пришли к единому мнению, однако некоторые предположили, что на видео попали так называемые валовые облака, образующиеся на границе атмосферных фронтов.
 

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