Клиентка разнесла автосалон во время тест-драйва в Китае - ВИДЕО

Жительница города Хайчжу (провинция Гуандун, КНР) 11 августа совершила крайне неудачную пробную поездку на гибридном автомобиле марки BMW, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Момент заезда легкового автомобиля в автосалон попал на видеокамеру наружного наблюдения. Неопытная автомобилистка, которая недавно получила водительское удостоверение, перепутала педали и до победного продолжала давить на газ, пока транспортное средство, разбив стеклянные двери, не оказалось внутри торгового заведения.

К счастью, посетители автосалона успели отбежать в стороны и никто не пострадал. О дальнейшей судьбе неудачливой автолюбительницы ничего не уточняется.

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