В Польше эвакуировали сотни человек - ПРИЧИНА

Несколько сотен человек эвакуировали в понедельник из-за бомб времен Второй мировой войны, обнаруженных на дне Балтийского моря в курортном городе Колобжег на северо-западе Польши, сообщила радиокомпания Polish Radio.

Ранее недалеко от берега на глубине около 1,5 метра были обнаружены три авиабомбы. В понедельник взрывотехники приступили к операции по извлечению боеприпасов со дна. Территория в радиусе 2,5 километров была оцеплена. В операции также принимали участие полицейские, пожарные и военные. Бомбы должны доставить на военный полигон в городе Дравско-Поморске, где произведут их контролируемую детонацию, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По информации агентства Ассошиэйтед Пресс, в настоящий момент операция по извлечению со дна завершилась и две тысячи местных жителей могут вернуться в свои дома. Как сообщил представитель местного подразделения ВМС, каждая из трех бомб весила около 300 килограмм и имела радиус воздействия около двух километров. Кроме того, на месте были обнаружены еще два металлических объекта, которые оказались частями старого якоря и металлолом.