Песков подтвердил дату встречи Путина и Меркель
13 августа 2018 19:44 271
Президент РФ Владимир Путин совершит визит в Берлин в субботу, 18 августа, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает Day.Az.
Ранее кабмин ФРГ сообщал, что канцлер Германии Ангела Меркель в субботу проведет переговоры с Путиным, на которых планируется обсудить урегулирование ситуации в Сирии и Украине.
"В ФРГ подтверждаю. Путин будет в Берлине в субботу, 18 августа", - сказал Песков.
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