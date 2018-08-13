Песков подтвердил дату встречи Путина и Меркель

Президент РФ Владимир Путин совершит визит в Берлин в субботу, 18 августа, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает Day.Az.

Ранее кабмин ФРГ сообщал, что канцлер Германии Ангела Меркель в субботу проведет переговоры с Путиным, на которых планируется обсудить урегулирование ситуации в Сирии и Украине.

"В ФРГ подтверждаю. Путин будет в Берлине в субботу, 18 августа", - сказал Песков.