Эрдоган: США нанесли Турции "удар в спину"

Президент Турции Тайип Эрдоган рассказал об "ударе в спину" от американских властей.

В пятницу США объявили о двукратном повышении пошлин на ввозимые из Турции сталь и алюминий. Подобное решение вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"С одной стороны, вы говорите о стратегическом союзе, с другой - бьете в спину своего партнера. Мы не можем это принять", - заявил Эрдоган.

Турецкий лидер также отметил, что Анкара не намерена сдаваться после санкционного давления со стороны США.

Он также рассказал о развязывании "экономического терроризма" в социальных сетях. По словам Эрдогана, турецкая прокуратура займется инициаторами подобных действий.

Кроме того, турецкий президент отметил, что Анкара продолжит развивать отношения с Москвой "с учетом своих интересов".

Ранее Эрдоган пообещал ответить на решение США повысить пошлины на турецкие товары. По его словам, Анкара намерена "повернуться к новым рынкам" и активизировать сотрудничество в рамках новых объединений.