Водителя убитых в ЦАР российских журналистов поместили в тюрьму

Следователи Центральноафриканской Республики сообщили, что водитель убитых российских журналистов помещен в тюрьму, сделано это, в том числе, из-за соображений безопасности, заявили РИА Новости в посольстве РФ в ЦАР, передает Day.Az.

"Он находится в тюрьме при жандармерии в Банги. Мы спрашивали у следователей, какой у него статус, они нам сказали, что он проходит пока как свидетель и содержится в заключении, в том числе, чтобы обеспечить, с одной стороны, его доступность - в случае следственных действий, а с другой - чтобы его безопасность тоже соблюсти на всякий случай", - сказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что группа российских следователей еще не приехала в ЦАР. "Мы ждем их приезда, но дата неизвестна", - добавил представитель дипмиссии.

В ЦАР 30 июля погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, у них при себе были просроченные журналистские удостоверения различных СМИ. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "убийство". Как сообщил Центр управления расследованиями, журналисты снимали документальный фильм о присутствии российских военных инструкторов в ЦАР, при этом в МИД РФ назвали абсурдными сообщения о расследовании деятельности ЧВК в ЦАР, указав, что ведомство еще в марте сообщало об отправке инструкторов в эту страну.

Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около 6 тысяч человек.

Ранее на сайте консульского департамента МИД РФ были опубликованы рекомендации, в которых говорится, что силы правопорядка ЦАР "практически не функционируют и рассчитывать на их помощь в случае неприятностей особо не приходится". В российском министерстве отмечали, что криминогенная обстановка в Центральноафриканской Республике сложная, там регулярно происходят вооруженные грабежи и убийства, нападения на иностранцев, и поэтому посещение страны сопряжено с большим количеством рисков и, как следствие, крайне нежелательно.