Верховный лидер Ирана отказался развязывать войну с США

Великий аятолла и верховный руководитель Ирана Али Хаменеи заявил в эфире иранского телевидения, что страна не намерена вести войну с США. Об этом сообщает телеканал ABC News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Хаменеи, выход США из иранской ядерной сделки, а также новые санкции против страны открыли две новые возможности для взаимодействия между странами - война или переговоры.

"Войны не будет и мы не будем вести переговоры", - подчеркнул Хаменеи.

Великий аятолла посчитал, что переговоры с представителями США только навредят Ирану и настоял, что они "запрещены". Он отметил, что переговоры с "агрессивным и нетерпеливым" американским правительством дадут последнему инструмент для проявления "враждебности".